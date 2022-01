"Cela faisait longtemps que nous n’avions plus goûté à la défaite", grimace Lior Refaelov tout en avouant que le Cercle méritait les trois points. "Ils nous ont bien pressés durant dix minutes mais ensuite on a réussi à nous en sortir et être souvent en position de deux contre un près de leur but. Nous sommes restés organisés après la carte rouge et le Cercle ne s’est pas créé beaucoup d’occasions. Puis, il y a eu ce tir fantastique."

Le patron de l’attaque d’Anderlecht considère que les Mauves ne sont pas passés loin d’un meilleur résultat. "Nous avons eu les occasions pour créer le danger, notamment avec Sergio (Gomez) sur le côté gauche. Sans pour autant pouvoir marquer."

Il n’en voulait, par contre, pas à Wesley Hoedt, exclu en début de match. "Il était déçu. Il a commis une erreur qui fait partie du football. Et on le soutiendra. On aura besoin de lui dimanche contre l’Union."

Josh Cullen : "Trop peu de qualité au ballon"

Josh Cullen était un des seuls Anderlechtois à ne pas pouvoir se faire de reproches. "C’était vraiment dur, à 10 contre 11", dit l’Irlandais, adversaire de la Belgique en amical en mars. "En première mi-temps, on s’est quand même créé une occasion ou deux. Mais la fatigue nous a coupé les jambes en seconde mi-temps. Nous avions trop peu de qualité au ballon. Et il faut dire les choses comme elles sont : le Cercle est une excellente équipe. On connaissait pourtant leur série de victoires. Ne nous laissons pas abattre par cette défaite. On va à l’Union pour gagner."