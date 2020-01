Surprise au RSCA ce mardi: le Sporting revoit complètement son organigramme, avec un nouveau CEO, des administrateurs indépendants et un conseiller. Michael Verschueren conserve son rôle de Directeur sportif.

Close pour "l'ancrage bruxellois", Lefevere pour le "feeling commercial"

Karel Van Eetvelt (actuel patron de Febelfin, dont le départ sera officialisé dans la journée) est le nouveau CEO du Sporting d'Anderlecht. Van Eetvelt et Coucke ont notamment collaboré dans le conseil d'administration d'Omega Pharma. Plus surprenant: Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles, et Patrick Lefevere,de la Deceuninck Quick-Step (cyclisme) deviennent administrateurs indépendants. Wouter Vandenhaute, qui avait concurrencé Coucke dans le dossier de reprise du RSCA, sera quant à lui consultant externe.L'objectif de Marc Coucke est évidemment de redresser au plus vite la situation du club, après des débuts mouvementés pour le nouveau président des Mauves.explique le président dans un communiqué officiel. On y apprend que Coucke planche sur ce renouvellement d'organigramme depuis plusieurs mois, jusqu'à la validation des décisions par le conseil d'administration ce mardi midi.(...)Karel Van Eetvelt a également réagi dans ce communiqué:Quant à Wouter Vandenhaute (l'homme qui est derrière le label Flanders Classic, à qui appartient notamment le Tour des Flandres cycliste), il est supporter du club depuis toujours et on l'aperçoit très régulièrement dans les tribunes du Parc Astrid, depuis 25 ans. Celui qui est aussi président du conseil d'administration de De Vijver Media (les chaînes télévisées Vier, Vijf et Zes) se dit:D'un point de vue purement sportif, les rôles de Michael Verschueren et Vincent Kompany restent les mêmes. Van Eetvelt et Vandenhaute confirment d'ailleurs qu'ils partagentla vision de Kompany et Vercauteren. Au moment du rachat du club, Vandenhaute avait notammentVoilà qui devrait rassurer les supporters mauves.Enfin, le communiqué du club évoque aussi l'arrivée des deux nouveaux administrateurs indépendants.(...)Quant à Patrick Lefevere, il estAu passage, Marc Coucke tientCoucke entend