Les deux Sporting entretiennent des relations privilégiées depuis de nombreuses années. Il y a près de quinze ans, Cristian Leiva en avait profité pour se relancer, après six mois très compliqués dans la capitale. "Je suis très reconnaissant à Anderlecht, un club qui m’a permis d’avoir un équilibre économique, de connaître un très beau pays et de grands joueurs comme Hassan, Boussoufa, Mpenza ou Vanderhaeghe", nous explique-t-il depuis son Argentine natale. "Je garde de bons souvenirs de cette époque. J’aurais même voulu rester plus longtemps, mais ce n’était pas possible vu le choix de l’entraîneur, Frankie Vercauteren."

(...)