Premier succès par plus de deux buts d’écart de la saison pour Anderlecht face à un Charleroi d’un niveau affligeant mardi soir.

Kompany a-t-il trouvé le vaccin ? Comme après les succès contre Genk et le Beerschot en décembre, Anderlecht semble avoir enfin la solution à ses maux. Mardi contre Charleroi, les Mauves ont été bons offensivement et solides derrière. Jusqu’à la dernière minute. Sont-ils guéris et lancés ? On n’oserait pas l’écrire, tant l’irrégularité a douché plusieurs fois les promesses bruxelloises cette saison.

Ce premier succès en 2021 va quand même permettre au RSCA de retrouver de la sérénité, loin de l’agitation eupenoise ou de la déception louvaniste. L’affaire au classement sera bonne mais c’est surtout dans les têtes que ce succès fera du bien. Nmecha a encore marqué (son 11e qu’il a dédié au papa du jeune gardien Verbruggen), Amuzu a encore confirmé ses progrès dans le dernier geste, Mukairu a encore confirmé sa facilité à dribbler, Ait El Hadj a encore amusé la maigre assistance…(...)