Anderlecht a mis un terme à ses équipes provinciales du Heysel à partir des U13, mais lance un nouveau projet.

Le Sporting va collaborer avec cinq clubs provinciaux flamands. Il s’agit de Turnhout, Berchem, Tongres et un club de Flandre- Orientale et du Brabant flamand. Anderlecht a lui-même contacté les clubs, en se basant sur plusieurs critères : leurs matchs sont filmés (ce qui facilite la détection des talents) et leur situation géographique est intéressante. Un exemple : dans le passé, beaucoup de joueurs de la région de Turnhout sont partis au PSV.

Anderlecht va organiser des séminaires pour les entraîneurs de ces clubs pour leur expliquer l’ADN du club et va organiser des matchs amicaux et des participations à des tournois. Si un talent perce dans un de ces clubs, il pourrait poursuivre sa formation à Neerpede.