Lamkel Zé a répondu au but d'ouverture de Santini.

Après cinq minutes de jeu, Santini a ouvert le score en propulsant au fond des filets une reprise de volée croquée de Najar. La frappe de l'attaquant croate n'a laissé aucune chance à Bolat.

L'Antwerp a bien réagi après le but des Bruxellois. Les hommes de Boloni ont amené le danger devant la cage de Thomas Didillon à plusieurs reprises. Et cela allait payer en début de deuxième mi-temps, avec un but de Lamkel Zé qui fusillait Didillon sur un ballon qui traînait dans le petit rectangle après une longue remise en jeu.

Malgré quelques occasion de part et d'autre, aucune des deux équipes n'est parvenue à faire la différence en fin de match. Score final: 1-1.



Les compos :

Antwerp: Bolat, Opare, Arslanagic, Van Damme, Juklerod, Govea, Haroun, Lamkel Zé, Refaelov, Baby, Owusu.

Anderlecht: Didillon, Appiah, Sanneh, Bornauw, Cobbaut, Trebel, Kums, Verschaeren, Najar, Bolasie, Santini.





Revivez notre direct