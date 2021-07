Anderlecht sera opposé soit aux Roumains d'Universitatea Craiova soit aux Albanais du KF Laçi au 3e tour préliminaire de la Conference League, selon le tirage au sort effectué lundi à Nyon.

De retour sur la scène européenne après trois ans d'absence, le club bruxellois, 4e du dernier championnat, découvrira la Conference League, la nouvelle épreuve européenne mise sur pied par l'UEFA. Les Mauves entreront en lice au 3e et avant-dernier tour préliminaire face au vainqueur du duel du 2e tour de qualification entre les Roumains de Craoiva et les Albanais de Laçi, qui s'affronteront les 22 et 29 juillet.

La Gantoise entrera pour sa part en lice au 2e tour préliminaire face aux Norvégiens de Valerenga. S'ils se qualifient, les Buffalos affronteront au tour suivant soit les Lettons du FK RFS soit les Hongrois de Puskás Akademia.

Les matches aller du troisième tour préliminaire de la Conference League sont programmés le 5 août et les matches retour le 12 août. Le vainqueur sera qualifié pour les barrages