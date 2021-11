Anderlecht-Courtrai: cela faisait près de dix ans qu’Anderlecht n’avait pas aligné une équipe sans le moindre joueur de Neerpede Anderlecht R. V.P. et J. Se. Kompany a choisi de n’aligner que des joueurs formés dans d’autres clubs face à Courtrai. © Belga

Le projet anderlechtois s’articule autour de son centre de formation. Et pourtant, pour la première fois depuis qu’il est entraîneur du RSCA, il n’a pas aligné le moindre joueur issu de Neerpede.



Les coachs qui lui ont précédé - Vercauteren, Weiler, van den Brom, Vanhaezberouck, Belhocine, Frutos ou encore Rutten - ne l’ont jamais fait.



Pour retrouver une rencontre sans le moindre titulaire anderlechtois issu du centre de formation (ou même passé par celui-ci), il faut remonter au 2 mai 2012 lors d’une victoire contre La Gantoise.



Ariel Jacobs était alors à la tête de l’équipe qui avait survolé le championnat et s’était offert le titre en fin de saison.



On retrouvait dans l’équipe : Proto, Gillet, Kouyaté, Juhasz, Safari, Biglia, Mbenza, Suarez, Kanu, Jovanovic et Mbokani.



Jordan Lukaku était le seul joueur formé à Anderlecht sur le banc. Il n’est pas monté au jeu.