En Belgique, Anderlecht n'arrive pas en première position, comme on aurait pu s'y attendre mais en deuxième. L'équipe de Vincent Kompany est coiffée sur le fil par Waasland-Beveren qui présente une moyenne d'âge de 23,4 alors que celle des Bruxellois s'élève à 23,6. Le Standard arrive, avec une moyenne de 25 ans, à la 8ème place. Bruges est dixième. Et les moins bons élèves de ce classement se nomment l'Antwerp et Charleroi avec une moyenne de 28,3 ans.

© CIES



Mais ce n'est pas tout. Waasland-Beveren et Anderlecht font partie des six équipes les plus jeunes parmi les 20 meilleurs championnats européens. Ce sont les Danois de Nordsjaelland qui mène la danse, suivis par les Portugais de Famalicao et les Néerlandais de Ado den Haag. Waasland-Beveren est 4e et les Mauves 5e ex-aequo avec Heerenveen. Si dans le classement ci-dessus les clubs belges ont plus ou moins joué le même nombre de matches, ce n'est toutefois pas le cas dans le classement des équipes du top 20 européen.

© CIES



Milan domine le Big five

Parmi les cinq meilleurs championnats européens (Angleterre, France, Espagne, Italie et Allemagne), c'est l'AC Milan qui joue avec la plus jeune équipe. Avec une moyenne de 24,5 ans, ils devancent Monaco, Reims, Saint-Etienne et Stuttgart. Les autres grosses écuries à apparaître dans le classement sont Manchester United, Chelsea, Dortmund et Manchester City, mais plus loin dans le classement.

Au niveau mondial, comprenez donc en dehors du top 20 européen, c'est le FK Metta (Lettonie, 20,6 ans) qui est la plus jeune équipe et Mushuc Runa la plus âgée (Équateur, 31,6 ans).