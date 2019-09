L’entraîneur du RSCA a laissé comprendre qu’Adrien Trebel pourrait jouer ce dimanche.

Anderlecht se rendra à Bruges sans Kemar Roofe et Vincent Kompany. "Les deux s’entraînent bien et évoluent de jour en jour, mais nous ne voulons prendre aucun risque avec eux et mettre en danger la suite de la saison."

Sieben Dewaele sera lui de retour après avoir quitté le terrain face à l’Antwerp. Pareil pour Peter Zulj. Il travaille avec un masque et doit analyser comment il se sent avant de pouvoir confirmer sa présence. Davy Roef est blessé.

La surprise du groupe de dimanche devrait être Adrien Trebel. Le Français a joué 90 minutes en tant que médian axial (6 puis 8) avec les espoirs et Simon Davies a laissé comprendre qu’il pourrait avoir son nom sur la feuille de match dimanche à Bruges.

"Il s’entraîne très bien. Le mercato est fini et tout le monde peut et veut jouer. Il s’est comporté en professionnel et travaille très dur."

Le Gallois était d’ailleurs très satisfait de l’apport de Trebel durant le match de lundi soir et surtout de son état physique. "Il a bien fait ça. Il n’a certainement pas autant joué qu’il le désire, mais il est très bon au quotidien. Il n’y a aucun obstacle physique à sa présence dans le groupe."