Le maillot home du RSCA sera mauve. Le away devrait être blanc. Un troisième sortira en cours de saison.Anderlecht jouera son premier match amical samedi et le fera avec sa nouvelle tenue. Le RSCA va dévoiler aujourd'hui ses maillots pour la saison 2022-23. La version home sera mauve et devrait ressembler aux photos qui nous sont parvenues.