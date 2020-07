C. F.

Le RSCA jouera 5 rencontres de préparation d'ici le 1er août, dont 3 face à des clubs français.

Le Sporting reviendra ensuite en Belgique pour y défier Lyon (le 24 ou le 25 juillet) puis Lille (le 1er août). Ce sera à Neerpede ou au centre national de Tubize.





La série d'amicaux débutera ce samedi à Neerpede contre Charleroi (12h, à huis clos et sans diffusion en streaming). La semaine suivante, rebelote contre Saint-Trond le samedi 11 juillet (13h) contre Saint-Trond, toujours sans public et sans streaming donc. Le samedi suivant, Anderlecht se rendra à Saint-Etienne pour affronter Les Verts. Là, le match sera diffusé en streaming via les médias du club.