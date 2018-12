Karim Belhocine devra se passer de Bakkali mais veut une réaction d'orgueil de ses joueurs

La motivation se lit sur le visage de Karim Belhocine. Ce n'est pas parce qu'Anderlecht est en crise qu'il ne se donne pas à 100 %.

"J'aimerais qu'on comprenne que malgré Mouscron, je suis déterminé. J'ai vu les sourires revenir. À cette période, on a logiquement beaucoup de blessés, de malades, de suspendus et là, tous les joueurs ont été présents toute la semaine. C'est un signal. Ce groupe a envie de faire le job ensemble."

Il compte donc sur la motivation de ses joueurs et sur leur sérieux. Il a pris le temps de faire le point après la débâcle de Mouscron. "Sans trop m'y attarder", précise-t-il. "J'ai pointé les quelques détails à corriger mais je suis rapidement passé à autre chose pour ne pas être dans le négatif en ce début de semaine. Nous devons oublier pour repartir du bon pied. C'est mon plus grand souhait pour la fin d'année. Cette victoire peut nous remettre sur de bons rails."

Il devra faire sans Sanneh, Makarenko et Bakkali. Les trois hommes sont blessés. "Il y aura du changement. À cause des blessures et du retour de suspension de Kums mais aussi car c'est nécessaire." Le système restera le même avec une défense à quatre.

"Il faudra faire attention à la bonne dynamique de Beveren. J'espère qu'il viendront à Anderlecht en nous respectant car nous le méritons et nous les respectons. Si nous jouons comme nous le souhaitions, nous pouvons faire mal à cette équipe."