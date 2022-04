Vincent Kompany devra se passer d’un élément important : Majeed Ashimeru n’est pas alignable dimanche contre Charleroi. "Nous devrons nous passer de lui ", a soufflé Kompany. "Dommage car il était en grande forme et progressait très bien."

Le Ghanéen souffre d’une blessure récurrente à la cheville et doit d’abord se soigner. Il sera logiquement remplacé par Kristoffer Olsson.

Bonne nouvelle en attaque, Christian Kouamé et Joshua Zirkzee n’ont plus de pépins et pourront jouer. "Et même s’il y avait des hésitations, je ne le dirais pas ici", sourit-il.

Le reste de l’équipe va bien. Amir Murillo est revenu ce vendredi matin et s’entraînera seul en après-midi. Il pourra commencer le match.