Union 31, Anderlecht 21. Dix points de différence. L’écart n’est pas encore significatif pour le classement final mais le symbole est grand. La suprématie d’Anderlecht sur le football bruxellois a subi un nouveau revers après la défaite au Lotto Park face à l’Union en début de championnat.

Pour retrouver pareil déséquilibre en faveur des Unionistes, il faut remonter à très loin. Une époque où une victoire ne valait pas trois mais deux points.

En pondérant les résultats pour obtenir une image la plus proche possible de ce qui se passe à l’heure actuelle, on retrouve l’Union avec une avance aussi considérable le 20 décembre 1959.

À la 15e journée de compétition, l’Union avait 22 points (et donc 31 en pondérant) contre 15 au RSCA (soit 21). Des chiffres exactement identiques à ceux du championnat actuel.

Le Sporting bruxellois avait réussi à retourner la situation pour terminer deuxième derrière le Lierse. L’Union s’est alors contentée de la sixième place.

Lors de la saison 1936-1937, l’Union a réellement eu dix points d’avance sur Anderlecht. Les Jaune et Bleu sont même montés jusqu’à un écart de 14 unités (36-22). Anderlecht avait terminé 11e du championnat alors que l’Union est montée sur la troisième marche du podium.