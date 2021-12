On ne l’avait jamais vu si dégoûté et abattu que devant le micro d’Eleven après le match à Bruges. Mais à la veille du match de Coupe contre Courtrai, Vincent Kompany semble avoir retrouvé le moral. Et grâce à des questions sur Doku et sur les incroyables stats de ses supersubs, il a même retrouvé le sourire. Voici le récit de son point de presse en deux volets : le racisme et le sportif.