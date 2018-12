Anderlecht s'est imposé face à Waasland-Beveren 3 à 0 (mi-temps: 1-0) en clôture de la 21e journée du championnat de Belgique de football jeudi au stade Constant Vanden Stock. Les Mauves retrouvent le goût d'une victoire pour la première fois depuis le 11 novembre.

Sven Kums était de retour (il était suspendu à Mouscron), Adrien Trebel et Alexis Saelemaekers débutaient sur le banc anderlechtois. Waasland-Beveren restait lui sur un neuf sur neuf très convaincant (contre Lokeren, à l'Antwerp et contre le Club de Bruges) et avait accumulé une belle confiance.

Anderlecht n'a pas traîné pour prendre les choses en main. Landry Dimata ouvrait la marque dès la 9e minute de jeu (1-0) pour inscrire à titre personnel son 12e but de la saison.

En seconde période, Sébastien Bornauw inscrivait son premier but chez les pros pour doubler la mise pour Anderlecht à la 51e (2-0). Badibanga forçait bien ensuite le gardien d'Anderlecht, Didillon à un arrêt cinq étoiles (81e) qui gardait ainsi les filets mauves inviolés - en championnat - depuis ce 11 novembre. Landry Dimata, à la 91e, se faisait plaisir en inscrivant le 3e but, son deuxième de la soirée (3-0).

Les Anderlechtois décrochent ainsi une première victoire depuis le limogeage d'Hein Vanhaezebrouck et un premier succès surtout depuis le 11 novembre (2-0 contre La Gantoise) après 7 duels sans succès. Karim Belhocine n'avait pu mener les Mauves à la victoire samedi dernier, surpris encore à Mouscron (3-1). Cette fois, les Bruxellois repartent avec les trois points.

Au classement, Anderlecht compte 34 points et remonte à la 5e place dépassant Saint-Trond (33 pts), contraint mercredi au match nul à Ostende (1-1).

Plus tôt dans la journée, le Club de Bruges avait fini par faire plier la lanterne rouge, Lokeren au Daknam (0-1) pour rester en deuxième position à 7 points du leader Genk. Les Limbourgeois ont clôturé leur année 2018 par un succès 3 à 1 sur La Gantoise mercredi et comptent 48 points en Jupiler Pro League pour 41 aux Brugeois. L'Antwerp est 3e avec 38 unités, le Standard 4e avec 36 points.

Waasland-Beveren reste ante-pénultième avec 20 points devant Mouscron 15e (17 pts) et Lokeren, 16e qui ferme la marche avec 14 points. C'est le statu-quo dans le bas du classement.

Le championnat de Belgique reprendra ses droits ensuite le 18 janvier.



REVIVEZ NOTRE DIRECT COMMENTE:

Les compos:

Anderlecht: Didillon; Appiah, Bornauw, Milic, Cobbaut; Najar, Kums, Morioka, Kayembe, Amuzu; Dimata

Waasland-Beveren: Debaty; Caufriez, Moren, Vukotic, Massop, Bizimina, Schryvers, Verstraete, Lulic, Ampomah, Forte