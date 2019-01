Frank Arnesen (62 ans) est arrivé à Anderlecht les bras chargés de projets.

Le nouveau directeur technique sait qu’il a du boulot pour les mois à venir. Son œil droit est focalisé sur le crucial mois de janvier mais le gauche voit déjà bien plus loin.

L’une de ses tâches sera de remodeler le département scouting. "Je dois avant tout bien connaître l’équipe de recrutement", explique le Danois. "Nous devons trouver de bons joueurs pour en faire des joueurs du top. Que ce soit chez les jeunes ou en équipe A."

Le département est géré par Luc Devroe, l’ancien directeur technique. Une situation étrange qu’Arnesen accepte. Le Danois aimerait pourtant faire venir deux de ses anciens collaborateurs proches : Mick Doherty et Lee Congertom, tous deux actifs au Celtic Glasgow et qu’Arnesen a connus à Chelsea. Ils pourraient venir renforcer le scouting bruxellois. Le premier est une référence à Everton et Chelsea. On considère qu’il est à la base de la découverte de joueurs comme Wayne Rooney, Seamus Coleman ou encore Shkodran Mustafi.

Les doutes pèsent davantage au sujet de Lee Congertom. L’actuel directeur du scouting du Celtic reste sur deux mercatos loupés en Écosse où il a été pris en grippe par les fans. Il traînait déjà une mauvaise réputation suite à son passage à Sunderland comme directeur sportif. Il est extrêmement lié à Arnesen. Le Danois a fait passer Congertom de coach des jeunes à chef du scouting de Chelsea. Il l’a ensuite pris dans ses bagages à Hambourg pour en faire son directeur technique.

Frank Arnesen est toutefois davantage préoccupé par la recherche d’un nouveau coach. "C’est ma première mission. Il doit être dynamique, capable de bosser avec les jeunes et avoir l’ADN d’Anderlecht. Ici, on ne joue pas kick’n’rush mais au sol."

Le Danois Kasper Hjulmand semble, au vu de la réaction de la nouvelle direction sportive à son évocation, faire partie de la liste. "Il n’y a pas un coach mais plusieurs CV. Nous commençons vraiment le boulot maintenant", a dit Arnesen. "Je ne fixe aucune date pour l’officialisation."

Le temps presse pourtant. Le stage débute dans trois jours et le mois de janvier passe vite. "Le stage est une période importante. Nous vivons ensemble non-stop durant une semaine. Cela me permettra, en compagnie du coach, de faire le point sur le noyau. Tout le recrutement et les ventes se feront avec le coach. Sinon, nous travaillons à l’envers."

Le mercato ne débutera qu’une fois le coach nommé et le point fait sur ses besoins. La deuxième quinzaine de janvier s’annonce animée. Michael Verschueren rassure tout de même les impatients : des départs voire même des arrivées (en cas de joueur faisant l’unanimité ou d’opportunité) sont possibles avant la nomination du coach.