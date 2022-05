La série est relancée. Pour la deuxième année de suite, Anderlecht jouera la Coupe d’Europe après son succès facile, à nouveau, contre un Antwerp inoffensif. On est encore loin des 54 campagnes consécutives entre 1964 et 2018 mais la tradition est au moins relancée au Sporting. La vision continentale va permettre au club de bosser dans un certain confort cet été. Reste juste à déterminer si ce sera la Conference League ou… La Ligue des champions.

(...)