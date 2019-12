1 Georges Grün : "Non, les joueurs ont peur"

57 ans, 10 saisons au RSCA, 4x champion

"Vu la forme actuelle de l’équipe, cela paraît impossible de penser aux playoffs 1. Les joueurs sont dans une dynamique négative et le calendrier qui les attend dans les prochaines semaines risque plus de les enfoncer que de les relancer. Quand ils sont sur la pelouse, tu sens que les joueurs ont peur. Jeudi contre Bruges, ils se laissaient faire par l’un des plus grands rivaux du club. Van Crombrugge me donnait l’impression d’en avoir marre de devoir faire autant d’arrêts à chaque match. Il n’est pas venu à Anderlecht pour ça…"

2 Walter Baseggio : "Non, ils ne le méritent pas"

(...)