Au lieu d’aller en Autriche ou ailleurs pour préparer la saison au mois de juillet, Anderlecht organise un stage d’été… au centre national de Tubize.

Toutes les facilités y sont disponibles, et le Sporting veut éviter les risques et problèmes liés à un voyage à l’étranger. Anderlecht n’est pas le seul club à avoir raisonné de cette façon : Malines veut également s’entraîner à Tubize, tout comme plusieurs autres clubs de D1. Seul problème : la capacité de l’hôtel est réduite, et il n’y a que trois terrains de disponibles, dont un synthétique.



Les quatre terrains supplémentaires ne seront installés que dans deux ans. Autre problème : les Red Flames et des équipes nationales de jeunes s’entraînent au même moment à Tubize. Ce mercredi, une réunion est prévue à ce sujet au centre national, qui devra faire des choix. Anderlecht est un habitué des lieux : le club y va souvent en mise au vert, et aussi bien Vanhaezebrouck que Kompany ont déjà organisé des mini-stages dans les installations des Diables.