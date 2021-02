Avec 38 sur 75, Anderlecht devrait être éliminé pour les playoffs 1. Or, tout reste possible dans ce championnat très bizarre.Anderlecht a déjà perdu 37 points des 75, mais le Sporting reste en course pour les playoffs 1. Pourtant, pour la première fois de l’histoire des playoffs, seulement quatre équipes peuvent participer à la phase finale pour le titre.

En principe, Anderlecht aurait dû être éliminé depuis longtemps, mais cette saison-Covid est extrêmement particulière : hormis le Club Bruges, tous les grands ont perdu un nombre incroyable de points. Du (presque) jamais vu.