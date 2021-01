Ce lundi, la nouvelle étude de l'observatoire du football (CIES) porte sur le temps de jeu moyen des onze joueurs les plus utilisés par chaque club européen. L'occasion d'apprendre qu'en Belgique, Anderlecht est l'équipe qui aligne le moins souvent ses joueurs qui sont parmi les onze les plus utilisés cette saison puisque cette équipe type théorique ne totalise, en moyenne, que 61,8% du temps de jeu total en championnat. Ostende et Charleroi sont en tête de ce classement avec respectivement 83,3% et 82,4% du temps de jeu global. Une stabilité qui permet aux deux clubs d'être actuellement dans la course au top 4. Le Standard, lui, est la onzième équipe qui fait le plus tourner avec 71,1% de temps de jeu moyen pour son onze idéal.En D1B, Seraing et le RWDM sont en tête avec 81,1% et 79,4%. Et parmi les championnats du top, la palme revient à Aston Villa, où les onze joueurs les plus utilisés se partagent 86,9% du temps de jeu. Une formule qui porte ses fruits puisque le club de Birmingham, habitué à se battre pour le maintien, pointe actuellement à une honorable 10e place en Premier League.