L’euphorie suite au 1-3 lors du Clasico a vite disparu à Anderlecht. La victoire arrachée à une équipe B du Cercle faisait craindre le pire pour le match à gagner à tout prix contre Malines.

Et le Sporting est retombé dans ses travers, malgré le 4-4-2. De quoi augurer d’un retour au 4-3-3 contre Genk. Entre-temps, en championnat, Anderlecht n’a plus marqué de plein jeu à domicile depuis 369 minutes et le but d’Amuzu contre Charleroi...