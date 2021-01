Anderlecht est sur le point de prêter Peter Zulj en Turquie Anderlecht Rédaction Après Milic et Luckassen, les Mauves pourraient se débarrasser du médian autrichien. © D.R.

Peter Zulj n'a plus porté la vareuse mauve depuis la défaite au Beerschot, le 22 novembre dernier. Acheté il y a deux ans à Sturm Graz, le milieu de terrain n'entre plus dans les plans de Vincent Kompany et devrait donc être recasé durant ce mercato hivernal.



Goztepe semble en bonne voie pour lui faire signer un prêt (sans option d'achat) de six mois. Le club turc pourrait ainsi relancer le joueur, qui a besoin de temps de jeu en vue de l'Euro.