Anderlecht est sur un nouveau numéro 10, l’Autrichien Peter Zulj (25 ans), actuellement actif à Sturm Graz. La saison passée, il a été élu meilleur joueur du championnat autrichien, surtout grâce à ses 17 assists.

Zulj compte neuf sélections en équipe nationale. Il a été trois fois titulaire lors de la récente Nations League.

Selon certaines sources autrichiennes, Zulj (1m85, 80 kilos) serait même déjà en Belgique et ses agents auraient vu les dirigeants d’Anderlecht pour des négociations. D’autres prétendent que le club italien d’Empoli est encore en course. Il y a quelques jours, Empoli était en pole. Une chose est sûre : il n’était pas en Autriche, hier, mais il n’a pas voulu faire de commentaires.

Zulj a marqué 15 buts en deux saisons à Sturm Graz. Sa valeur est estimée à 3 ou 4 millions d’euros, une somme qu’Anderlecht devrait pouvoir payer. L’année prochaine, son contrat se termine.

L’été passé, il suscitait l’intérêt de clubs allemands comme le Hertha Berlin et Düsseldorf. Il a un excellent tir du pied gauche, a une bonne technique, est robuste et physique mais n’est pas le plus rapide. Il n’est pas à confondre avec son jeune frère Robert, que Hoffenheim a placé à Union Berlin.

Anderlecht pourrait impliquer Mohammed Dauda dans le deal. Dauda est convoité par Graz, mais aussi par Vitesse et un club moscovite.