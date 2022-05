Yves Taildeman et C. F. (avec J. Se.)

C’est un moment très émouvant pour Anderlecht. […] On est fiers de nos deux saisons. […] C’est dommage que Vincent Kompany parte et que nos chemins se séparent.”

Ces quelques phrases dans la déclaration télévisée du président Wouter Vandenhaute font croire que c’était encore le grand amour entre Kompany et le grand patron du club. Or, ce n’était plus le cas depuis six mois. Les deux coqs ne s’entendaient plus, leur vision était trop opposée.

Retour au mois de novembre 2021. C’est la crise au Parc Astrid, avant le match contre Charleroi. Anderlecht n’a gagné qu’un seul de ses huit derniers matchs de championnat (contre le Beerschot). À l’issue du triste 1-1 à domicile contre Courtrai, le sifflets du public alarment la direction.

(...)