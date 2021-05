Anderlecht était tout proche de relancer quelque peu le suspense dans la course au titre. Les hommes de Vincent Kompany auraient pu revenir à six points du leader brugeois sans l'égalisation de Bas Dost à la 89e minute. Qu'à cela ne tienne, les Mauves ont entamé les PO1 de bien belle manière avec un match solide.Donnez une note de 1 à 10 aux 14 Anderlechtois les plus utilisés ce dimanche par Vincent Kompany: