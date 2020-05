La nouvelle étude du CIES s'attarde sur l'utilisation des joueurs de moins de 22 ans dans 93 championnats différents.

1.292 clubs ont ainsi été passés au crible lors des saisons 2018-2019 et 2019-2020 (jusqu'au 1er mai dernier), l'occasion de voir que la Slovaquie est le meilleur pays pour s'aguerrir au sein de l'élite quand on est un jeune footballeur. La Super Liga slovaque consacre 29% de son temps de jeu total à des joueurs qui pourraient encore évoluer chez les U21. La Nouvelle-Zélande et l'Irlande complètent le podium avec 28,8% du temps de jeu total.La Belgique arrive en 28e position de ce classement, avec 17,6% du temps de jeu total offert à des jeunes depuis la saison 2018-2019. Sans grande surprise, on retrouve la Turquie - qui consacre bien plus de budget à la venue d'anciennes gloires du football mondial qu'à la formation - en dernière place de ce classement, avec seulement 3,7%.Dans le classement des clubs, le Wellington Phoenix Reserves (Nouvelle-Zélande) arrive largement en tête avec 93,3%. Il faut dire que cette équipe sert, comme son nom l'indique, de réservoir de talents au Wellington Phoenix FC qui évolue pour sa part en première division australienne.Le meilleur club belge est sans surprise Anderlecht, qui occupe la 24e place du classement avec 46,8% de temps de jeu accordé à des U21 ces deux dernières saisons. Genk (34,8%) et le Cercle Bruges (28,6%) ne sont pas en reste. Le Standard (7e club belge avec 15%), Mouscron (14,3%), le FC Bruges (13,9%) et Charleroi (6,1%) font nettement moins bien que les Mauves.Soulignons que l'Ajax Amsterdam, souvent cité comme exemple en terme de formation, n'offre plus "que" 22,5% de temps de jeu à ses jeunes, pointant à la 13e place du classement néerlandais dans ce domaine. Du côté des championnats du "big five", c'est la France qui se comporte le mieux avec un faible 15%. La preuve que les transferts à coups de millions vers ces championnats du top ont de beaux jours devant eux.