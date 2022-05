Felice Mazzù est parti ce jeudi matin. Pas encore de l’Union, juste en vacances en Italie avec son papa. Mais à Saint-Gilles, on commence à se dire qu’on ne reverra plus l’entraîneur à succès à la reprise des entraînements, le 20 juin.

L’intérêt autour du coach de l’année (aussi bien au gala du Soulier qu’à celui du Footballeur Pro) est très fort. Plus que Mazzù lui-même ne pouvait l’imaginer. La société de management anglaise à laquelle il s’est lié depuis un petit mois a déjà reçu de nombreux appels. Des prises d’information mais aussi des offres plus concrètes. En Ligue 1 en France et en Serie A en Italie.

Avec la modestie née de son parcours commencé au bas de l’échelle qui le caractérise, Mazzù est flatté d’entrer en ligne de compte pour entraîner dans un grand championnat européen. Il est même séduit. Mais, actuellement, c’est en Belgique qu’il a le plus chances d’exercer la saison prochaine. Toujours dans la capitale mais en changeant de parc, passant du Duden à l’Astrid.