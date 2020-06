Anderlecht autorise ses joueurs en location à terminer gratuitement leur saison prolongée.

Anderlecht ne va pas pourrir la vie de huit de ses joueurs qui évoluent en prêt à l’étranger : même si leur location se termine le 30 juin, ils peuvent terminer la saison en juillet sans frais supplémentaires, vu que la crise du corona a rallongé la durée de leur compétition.

Autre bonne nouvelle pour les huit : l’UEFA va prolonger le mercato d’un mois pour les joueurs dont la location est rallongée. Un exemple : Milic peut donc être transféré jusqu’au 31 septembre au lieu du 30 août.

Six autres joueurs prêtés par Anderlecht (Lawrence, Didillon, Delcroix, Dhaudolou, Musona, Adzic) sont déjà en congés. Thelin, lui, est prêté jusqu’à la fin de 2021 à Malmö.

Voici la situation des huit, que le Sporting préfère voir en action dans leur club que de les accueillir lundi au premier entraînement et de devoir les mettre dans le noyau B.

1 Alexis Saelemaekers. Son cas est le plus compliqué. Milan a payé 3,5 millions pour le prêt et peut l’acheter pour 3,5 millions, mais veut faire baisser le prix. Anderlecht espère le vendre au plus vite.

2 Ognjen Vranjes. Doit encore jouer les playoffs en juillet avec l’AEK qui est 3e.

3 Josue Sa. 4e avec Huesca en D2 espagnole, il espère encore monter en D1. La D2 se termine le 19 juillet. Le Dinamo Zagreb et Guimaraes sont intéressés.

4 Antonio Milic. 7e avec Vallecano dans cette même Segunda Division, il termine au même moment que Sa.

5 Aristote Nkaka. Dernier en D2 avec Santander et seulement trois fois titulaire.

6 Kenny Saief. Il a encore des défis avec Gdansk en juillet : il veut jouer les playoffs 1 pour huit clubs (Gdansk est 8e) et est en demi-finale de la Coupe de Pologne.

7 Kristal Abazaj. 2e avec Kukësi en Albanie, il veut encore remporter le titre.

8 Mohammed Dauda. Avant-dernier avec Esbjerg au Danemark, il veut éviter la relégation. Il est le seul des huit dont le club a déjà fait la demande officielle à Anderlecht.