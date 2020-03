Il est resté quelques jours en quarantaine mais n’a pas été atteint par le coronavirus.

Plus de peur que de mal pour Frank Boeckx. La semaine passée, Anderlecht avait conseillé à son 3e gardien (sur la touche suite à un problème au dos) de rester chez lui parce qu’il était légèrement malade, comme il l’avait fait savoir au médecin avant de partir au club. Il ne présentait pas de symptômes liés au coronavirus, mais le Sporting n’a pas voulu prendre le moindre risque et l’a mis en quarantaine, comme le jeune Kaliluka.

Cette semaine, Boeckx a rassuré tout le monde en mettant sur Strava le résultat de son entraînement à VTT : il a fait 49,91 km avec 214 altimètres. Il est donc sorti de quarantaine et va bien.

Le U21 Chris Kaliluka est également resté chez lui par précaution, mais il ne serait pas question de coronavirus non plus.

Le jeune administrateur Matthijs Keersebilck a bel et bien été atteint par le virus, ce qui a semé la panique dans les bureaux de Neerpede. Mais Keersebilck irait mieux et personne d’autre à Neerpede ne serait infecté. Entre-temps, les bureaux sont vides et les joueurs essaient de garder la forme en suivant le programme qu’ils ont reçu du club. Celui-ci leur a demandé de suivre de façon très stricte les recommandations des autorités.