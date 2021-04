Depuis quelques semaines, le milieu doit se contenter d'une place sur le banc. Tandis que le latéral monte en puissance depuis le changement de coach.

Vercauteren et Mbokani ne sont évidemment pas les deux seuls anciens pensionnaires du RSCA dans les rangs du Great Old : Gerkens et Jordan Lukaku sont eux aussi passés par la maison mauve. Le premier de 2017 à 2020, le second de 2006 à 2013. Alors qu'ils ne se sont jamais croisés dans les couloirs de Neerpede, les deux hommes partagent désormais le Bosuil. Le milieu a rejoint les bords de l'Escaut en août dernier en provenance d'Anderlecht, le latéral deux mois plus tard de la Lazio.

Si Gerkens était un pion important de l'Antwerp de Leko et Lukaku un remplaçant, le rapport semble doucement s'inverser sous les ordres de Vercauteren.