Près de huit mois sans terrain. Une éternité. Kemar Lawrence n’a pourtant pas eu le temps de chômer sur ce laps de temps. D’abord de passage auprès de sa femme et ses enfants dans le New Jersey, le latéral jamaïcain s’est rendu dans son pays natal.

Un nouveau drame lui est tombé dessus. Il est longtemps resté auprès de son frère, victime d’un grave accident de la route. Lawrence n’a plus la tête à rien et certainement pas au football. Pour la première fois depuis son retour, il raconte ses mois de galère et peut enfin se projeter sur la suite.