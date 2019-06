Kenny Saief (25 ans) n’aura pas vécu une belle période chez lui, aux États-Unis.

Prêté début mars au FC Cincinnati en MLS, il n’a jamais réussi à séduire le club, malgré un but et deux assists. De sources américaines, il ne semblait pas vraiment heureux non plus dans son nouvel environnement.

Saief est en plus blessé aux ischios depuis plusieurs semaines. Sa dernière apparition remonte déjà à plus d’un mois. Comme il n’est pas prévu qu’il soit rétabli avant la fin de son prêt (fin juillet), Saief va être renvoyé à Anderlecht où il pourra se soigner. Une mauvaise nouvelle pour le RSCA qui espérait le mettre en vitrine en MLS puis le vendre cet été. Sa blessure pourrait rendre impossible un transfert, comme pour Andy Najar.

En attendant la reprise (tests médicaux dès ce lundi), le staff technique de Vincent Kompany a perdu un homme : le préparateur physique néerlandais Alessandro Schoenmaker a accepté une belle offre de l’Ajax Amsterdam. Cela va obliger le Sporting à recruter un remplaçant. Il pourrait aussi venir de Manchester City, comme le T1 Simon Davies.