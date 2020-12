Après les défaites de l’Antwerp et du Standard, Anderlecht est le grand vainqueur du weekend passé. Le Sporting est remonté à la 6e place, cette fois après une prestation plus que correcte. Vincent Kompany était donc de bonne humeur à son point de presse. "Je ne sais pas si c’était le meilleur match depuis que je suis de retour à Anderlecht", dit le coach du Sporting. "On a encore joué de bons matchs, mais on ne les a pas gagnés. Le vrai match référénce sera celui où on concrétisera nos occasions, ce qu’on n’a pas fait contre Genk." Kompany se méfie d’Ostende. "Je crois que c’est l’équipe avec la plus grande intensité de D1. Il faudra être au moins aussi bon que contre Genk."

Anderlecht ne pourra pas encore compter sur Van Crombrugge et Tau. Tau, lui, pourrait être de retour à Charleroi, vendredi. "Mais il lui faudra un temps d'adaptation." Kompany a fait comprendre qu’il va faire confiance à la même équipe que celle qui a terminé la première mi-temps contre Genk, donc avec Vlap comme remplaçant de Verschaeren. "Michel nous a apporté de la fraîcheur et du danger", dit Kompany.