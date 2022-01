Le jeune meneur de jeu de 15 ans n’a pas encore signé son premier contrat pro au RSCA et se rapproche de l’Ajax Amsterdam. Certaines sources ont même évoqué que le joueur avait déjà signé chez les Ajacides et que l’officialisation aurait lieu le 3 mars 2022, le jour de ses 16 ans, âge légal pour signer à l’étranger. Il n’en est rien selon son entourage. Le rapprochement avec la formation néerlandaise est toutefois bien réel.

L’Ajax est en pole position pour signer Bounida. Le joueur du RSCA a déjà visité les infrastructures de De Toekomst, le célèbre centre de formation de l’Ajax, il y a quelques mois. Wouter Vandenhaute, président d’Anderlecht, a également laissé comprendre qu’il existe une proximité entre le joueur et le club batave, notamment grâce à son numéro, le fameux 14 de Johan Cruyff.

Son futur semble de plus en plus se profiler loin d’Anderlecht. Son entourage n’a pas souhaité commenter ce constat. Wouter Vandenhaute l’a, lui, confié au podcast Mid Mid. "J’aurais voulu que Rayane perce à Anderlecht. Et même à ce moment-là, il aurait pu atteindre les sommets. Notre porte reste ouverte. Mais j’ai peur qu’il n’y ait plus grand-chose à faire."

Reynolds est suivi

Anderlecht devrait réaliser quelques transferts entrants cet hiver. Pas spécialement pour se renforcer à court terme mais principalement pour préparer la saison prochaine. Le jeune Bryan Reynolds (20 ans) fait partie des profils suivis par le Sporting. Le latéral droit américain évolue actuellement à l’AS Rome où il n’a presque pas joué. Il n’est toutefois actuellement pas question de négociations.