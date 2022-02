Message reçu à la mi-temps : "Mais c’est quoi ce match totalement fou ?"

Entre le but génial de Zirkzee, les nombreuses occasions et la compilation de cadeaux, le Lotto Park s’est bien amusé dimanche soir pour le retour tant attendu de ses supporters.

Dans un début d’année 2022 compliqué résumé en peu de points et des principes de jeu oubliés, Anderlecht avait besoin de cette victoire. Pour reprendre sa place dans le top 4, chipée par Charleroi plus tôt ce week-end, et ne pas voir La Gantoise revenir trop près au classement.

Il ne faut pas non plus minimiser l’aspect mental d’une victoire aisée. Anderlecht a, depuis quelques matchs, davantage distribué des cadeaux que déballé les siens. Un syndrome qui commençait à peser dans certains esprits.