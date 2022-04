Vincent Kompany coupe un journaliste. "Désolé mais avant de vous répondre, je dois ajouter quelque chose." La finale de Coupe vient de se terminer sur une défaite des Mauves et le coach vient de se justifier au sujet de la montée au jeu de Majeed Ashimeru, sorti blessé quelques minutes plus tard mais souhaite malgré tout ajouter les quelques mots suivants : "Marco Kana a réalisé une très bonne montée au jeu."

Un message important pour un joueur qui a, sur les deux dernières saisons de Jupiler Pro League, totalisé trois fois moins de temps de jeu (un peu plus de 400 minutes) que lors du seul exercice 2019-2020. Entre son premier match, le 4 août 2019 à Mouscron, et cette finale de Coupe de Belgique, trente mois se sont écoulés et Kana n’a pas eu l’évolution escomptée.