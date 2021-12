Le joueur professionnel de FIFA représente les Mauves dans les compétitions nationales et internationales.

Au club depuis 2017, Zakaria Bentato le sera encore durant quelques années : l'e-sporter a prolongé son contrat, avec le RSCA, de trois ans.

"Je suis fier d'annoncer que j'ai prolongé mon contrat avec Anderlecht", a-t-il écrit sur Instagram, au moment de publier la bonne nouvelle, assisté par son avocat Renaud Duchêne. "Une cinquième saison sous les couleurs mauves, un rêve qui devient réalité. Je ne m'y serais jamais attendu. J'aimerais remercier toutes les personnes qui sont derrière moi et qui m'ont soutenu au quotidien. Tous les jours, je suis si reconnaissant de pouvoir représenter le club de mon cœur et ma ville. Il est aussi temps de ramener un trophée à la maison cette année. Est-ce que j'ai pas raison ?!"