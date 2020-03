Le RSCA a modifié sa politique d’entraînements en cette trêve imprévue.

Les entraîneurs ont décidé que pendant les deux prochaines semaines les joueurs ne sont pas obligés de suivre le programme individuel qui leur a été envoyé. Ils ont quand même reçu le conseil de rester en mouvement. D’ici deux semaines, les séances individuelles seront obligatoires, afin que les joueurs soient (plus ou moins) prêts à reprendre les entraînements collectifs si les mesures des autorités sont moins strictes et que le championnat peut reprendre. Les joueurs sont suivis via l’application mobile Strava.