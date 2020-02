Une maison mitoyenne parmi tant d’autres. À mi-chemin entre le zoo et le stade du Bosuil. Nous sommes à Borgerhout, la proche banlieue d’Anvers. Une cité qui a mauvaise réputation mais d’où sort celui qui fait trembler tous les backs du Royaume : Jérémy Doku, 17 ans et une accélération folle.

Jeudi soir, après la journée de boulot du père, David et Belinda, les parents du dernier phénomène anderlechtois, ont accueilli La DH chez eux. Avec beaucoup de simplicité et de gentillesse. Durant un peu plus d’une heure, ceux qui ont émigré du Ghana dans les années 90 ont raconté le parcours fulgurant de Jérémy mais aussi sa personnalité souvent incomprise. Dans le salon garni par les nombreux trophées individuels déjà gagnés par le gamin en tournoi.