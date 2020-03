Même en période de confinement total et avec un football en hibernation prolongée, il se passe toujours quelque chose à Anderlecht. A peine le nouvel organigramme coulé dans le béton, la direction a, ce week-end, encore rayé une ligne.

Et pas un employé de seconde zone inconnu du grand public mais une icône : Pär Zetterberg. Motif officiel : la crise financière due au coronavirus. Si nous n’étions pas en état de guerre contre un ennemi invisible et insidieux, nous serions partis dans un fou rire collectif.

Cette explication est tout simplement loufoque, incohérente et même insultante pour l’homme lui-même mais aussi pour les supporters dont il n’a cessé d’être, même à distance, l’un des chouchous. Six titres de champion de Belgique et deux Souliers d’Or, cela ne s’efface pas avec un beau costume, un sourire carnassier et un carnet de chèques.

(...)