Anderlecht prête Thierry Lutonda pour une saison au RKC Waalwijk, qui dispose d’une option d’achat.

Le club de Eredivisie l’a confirmé jeudi. Lutonda a été formé au Standard avant de rejoindre Anderlecht en 2014. La saison passée, il était entré en action lors du premier match de la saison, contre Ostende (défaite 1-2). "Thierry est un jeune talent avec du ‘drive’, de l’énergie et du potentiel", a déclaré Mo Allach, directeur technique du RKC. "À Anderlecht, il a bénéficié d’une excellente formation et a joué dans plusieurs équipes nationales de jeunes. Nous avons une grande confiance en Thierry, raison pour laquelle nous sommes contents de disposer d’une option d’achat, en vue de l’avenir." Le RKC a terminé 18e et dernier de la défunte saison, mais n’a pas été relégué car la compétition a été définitivement arrêtée avant son terme. À 19 ans, Thierry Lutonda espère trouver un peu de temps de jeu en D2 néerlandaise.

Dans le sens des arrivées du côté d’Anderlecht, le dossier Armin Gigovic se complique. Helsinborg réclame actuellement trop d’argent pour le jeune suédois de 18 ans. Voetbal International révèle que les Mauves s’intéresseraient également de près à Cryscencio Summerville, l’ailier de Feyenoord.