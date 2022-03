On a longtemps cru que ce match n’était pas fait pour les artistes. Puis, d’un extérieur du pied droit, le Soulier d’or Kums a isolé le footballeur de rue Tissoudali pour inscrire l’unique but de la soirée à la Ghelamco Arena après 81 minutes. Ironie du sort : Refaelov, le Soulier d’or anderlechtois, et Zirkzee, le footballeur de rue mauve, venaient d’être remplacés après une prestation décevante.