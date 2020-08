Voici les 8 leçons - souvent inquiétantes - des matchs contre le RWDM et à Lille de samedi.

Une semaine avant le début du championnat - à Malines et donc pas à Saint-Trond - Anderlecht n’est pas prêt. C’est la principale conclusion de la double confrontation de ce samedi, contre le RWDM avec l’équipe B (2-1) et à Lille avec l’équipe A (2-0). Voici les principales leçons.

1 Il n’y a pas d’attaquant

Antoine Colassin n’a pas eu voix au chapitre. Ce ne serait pas correct de demander à la révélation de l’hiver dernier (3 buts en 4 matchs) de porter le poids de l’attaque. En fin de match à Lille, Vlap a joué en faux "9", mais il n’a pas été plus rassurant. Le plus dangereux a encore été… Gerkens, auteur d’un but contre le RWDM. Mais pour Anderlecht, cela ne suffit pas. Du renfort (Bundu d’Aarhus ?) est très urgent.

2 Zulj déçoit, Trebel marque