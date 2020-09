Le légendaire arrière gauche danois d’Anderlecht Henrik Andersen (55 ans), scout du Sporting depuis quatre saisons, a été remercié en août. Ou, du moins, Anderlecht n’a pas renouvelé son contrat d’indépendant. "Bien sûr que je suis déçu", avoue Andersen. "Mais je ne suis pas fâché. Anderlecht reste mon club."

Andersen a joué à Anderlecht pendant huit saisons, entre 1982 et 1990. Il a gagné trois titres, deux Coupes de Belgique et une Coupe d’Europe. En 2016, Anderlecht l’a embauché comme recruteur. "Beaucoup de personnes ont été remerciées ces derniers temps, et j’en fais partie. La raison est financière. Je dois l’accepter."

La crise du coronavirus n’a pas aidé Andersen à garder son boulot. "Moi, je suis un scout qui aime voir les joueurs au stade. Or, ce n’est pas possible en ce moment. Regarder des vidéos de joueurs du matin au soir, ça ne me botte pas trop. S’il fallait se séparer de moi, c’était le bon moment."

La manière dont il a été écarté lui laisse tout de même un petit goût amer. "N’en faites pas un drame dans votre journal. J’ai été payé correctement, mais j’aurais préféré qu’on m’annonce la mauvaise nouvelle en face-à-face et pas par un coup de téléphone. J’ai même proposé de gagner moins d’argent pour être solidaire avec le club, mais je n’ai pas eu de réponse. Je sais que les dirigeants sont nouveaux, et que j’ai connu mes succès sous Constant Vanden Stock et Michel Verschueren. Mais, vu mon histoire au club, je trouve que je méritais mieux. Je pourrais dire des choses, mais je ne le ferai pas. Anderlecht a déjà assez de problèmes."