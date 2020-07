Le double affrontement de ce samedi contre Anderlecht a été, un moment, remis en doute mais le club français a décidé de faire le voyage en laissant les malades en quarantaine à la maison. Le RSCA a été mis au courant directement et a également accepté de disputer les deux matchs prévus. Les deux clubs ont finalement décidé de ne disputer qu’une seule rencontre, à 16 h à Neerpede. La presse sera présente (en nombre limité) et les rencontres seront diffusées en streaming via les réseaux sociaux du club. Pour donner du temps de jeu aux autres joueurs, le staff anderlechtois a organisé un autre affrontement, à 14 h, contre les U21 de Bellamy.

Il ne restera ensuite qu’un dernier amical avant la reprise du championnat, le samedi 1er août contre Lille. En théorie en tout cas, puisqu’on dénombre aussi plusieurs cas positifs au Covid-19 au LOSC et le RSCA a été prévenu de la situation potentiellement compliquée. C. F.