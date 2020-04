Coucke paie le consultant externe, en même temps agent, pas le RSCA.

La collaboration d’Anderlecht avec Wouter Vandenhaute, patron de la boîte d’agents de joueurs Let’s Play , ne va pas lui coûter sa licence. Lors de ce fameux Corona Call, Van Eetvelt a expliqué l’astuce : "Wouter n’a pas de contrat avec notre club. Il existe un accord de coopération avec la société du président et nous l’avons aussi transmis au comité des licences, qui a décidé qu’il n’y avait pas de problème."

En d’autres mots : c’est la société Alycho de Coucke qui paie Vandenhaute. À la limite, on veut bien croire Kompany qui dit que Vandenhaute ne travaille pas comme agent pour Anderlecht et qu’il ne prend pas de décisions. Mais si un autre club met sur pied un même partenariat avec un agent plus louche, le foot belge est reparti sur la mauvaise voie.

Van Eetvelt se plaint des remous provoqués par la désignation de Vandenhaute comme conseiller externe. "Je suis étonné de l’agitation, car tout le monde sait qu’il existe des liens étroits entre la gestion des clubs et les agents. Seulement, tout se passe en coulisses. Il est étrange que des personnes qui occupent des postes cruciaux dans le monde du football poursuivent ceux qui sont ouverts et transparents, laissant le champ libre aux autres. C’est hypocrite, cela affecte la crédibilité de notre sport."

Faut-il tout cautionner, même quand on flirte avec les règles, du moment qu’on est transparent, monsieur Van Eetvelt ?