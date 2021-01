Majeed Ashimeru, son agent et son club, le Red Bul Salzbourg, sont en négociation avec Anderlecht, selon une information de GhanaSoccer que nous avons pu confirmer. Cela discute autour d'un prêt de 6 mois avec une possible option d'achat. Le milieu de terrain ghanéen est à la recherche de temps de jeu et est très intéressé par l'idée de se relancer sous les ordres de Vincent Kompany.

Il pourrait remplacer numériquement Percy Tau, qui retourne à Brighton, même s'il a un profil un peu plus défensif que le Sud-Africain.

Acheté au Ghana en 2017 par Salzbourg, Asimeru a multiplié les prêts en Autriche avant d'être loué à Saint-Gall (Suisse) la saison passée. Il avait réalisé une année pleine là-bas mais il n'était toujours que réserviste au Red Bull cette saison.